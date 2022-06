Bonjour,



Je suis Assistante Maternelle Agréée depuis février 2012. Je possède 3 agréments pour des enfants de moins de 3 ans.



J'ai auparavant travaillé pour des sociétés de garde d'enfants et pour l'Education Nationale. En parallèle, je donne des cours particuliers à des écoliers et collégiens au sein d'une société bien connue sur le secteur des cours particuliers.







Mes compétences :

Patience et fidélité

Culture

Éducation

Garde d'enfant

Garde enfant domicile

Relationnelles et sociales