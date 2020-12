Claudio MONTONI

Trois grandes missions résument lorientation de mon activité professionnelle actuelle : faire progresser la connaissance objective du territoire, participer dans la conduite de projets territoriaux et générer des connaissances utiles à la prise de décision politique. En tant que chargé de projets, je mène des missions détude, de conseil et dexpertise dans les domaines de la géomatique, de lobservation territoriale et de l'urbanisme au sein de la commune de Neuilly-sur-Marne, étant à ce titre responsable du système dinformation géographique (SIG) et référent dans le cadre du suivi des autorisations d'urbanisme, des projets urbains, des politiques de l'habitat et des programmes de rénovation urbaine. Pour accomplir mes missions, toujours pluridisciplinaires et multi-échelles, jutilise notamment les outils et les méthodes de la géographie, de la géomatique, de l'urbanisme, de la gestion de projets, de lingénierie territoriale et de la communication publique.