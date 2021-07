Claudio MONTONI RIOS

Trois grands objectifs résument lorientation de mon activité professionnelle : faire progresser la connaissance objective du territoire, participer dans la conduite de projets territoriaux et générer des connaissances utiles à la prise de décision au sein des collectivités territoriales. En tant que Référent Projet à la Direction de lAménagement, du Foncier et de lUrbanisme de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, je suis notamment responsable de lanimation et de la coordination de léquipe de projet "Centre de Ressources" dont lobjectif est de fournir une offre de services adaptés aux enjeux de laménagement du territoire et de concevoir des outils daide à la décision innovants dans un contexte de management agile et de collaboration transversale. Pour accomplir mes missions, toujours pluridisciplinaires et multi-échelles, j'utilise principalement mes connaissances et mes compétences dans les domaines de la géographie, de la géomatique, de l'aménagement, de l'urbanisme, de lobservation territoriale, de la science des données, de la gestion de projets, de lingénierie territoriale, du management et de la communication publique.