Clélie DESMOLAIZE

Actuellement en poste de Directrice Artistique au service communication et marketing de SantéVet, spécialiste de lassurance santé animale depuis octobre 2009.



Chez SantéVet, je suis chargée de la réalisation des documents print (institutionnels, internes et commerciales) de lentreprise avec lappui de deux autres graphiste et directeur artistique.



Je suis amenée à créer l'ensemble des visuels pour des événements nationaux et internationaux, comme des salons vétérinaires (Francevet, Afvac, Veterinexpo, ), . Cela va de la réalisation du brief, de lappel doffres auprès de différents acteurs (standistes, fournisseurs de goodies et plv), au choix du fournisseur jusquà la réalisation graphique du stand et de la communication globale autour de lévénement. Je moccupe ainsi de toute la chaîne graphique (de la création à limpression, demande de devis, choix des fournisseurs, création et réalisation).



Mes expériences professionnelles en agence de Publicité (B2L/BBDO Paris) et dans des services de communication variés, comme SantéVet, AMDM (assurance mutuelle des Motards) et à l'Université Lumière Lyon 2, mont permis dacquérir créativité, rigueur dans lexécution de mes missions, réactivité et maîtrise des outils de communication (suite Adobe).



Plus d'informations : https://cleliedesmolaize.wordpress.com/



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Evénementiel

Graphisme

Print