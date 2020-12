Clémence ROUGET

Ingénieur d'études en gestion de déchets, mon projet professionnel est de réaliser des études techniques afin d'apporter des solutions en terme d'optimisation et de gestion des déchets des industriels et des collectivités.

D'un naturel sérieux, dynamique et volontaire, je suis à la recherche d'opportunités me permettant de mettre à profit mes compétences au sein d'une entreprise humaine.



Mes compétences :

Bilan carbone

Etude d'impact environnementale des projets

Diagnostic environnemental

Conduite de projets

Sensibilisation des publics au dév. durable

Sens des relations humaines

Gestion des déchets

Développement durable

Environnement

Sécurité