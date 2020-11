Clément BOUBEKRI

Jai toujours été attiré par les grands espaces et les activités liées à leau. La topographie mavait particulièrement intéressé pendant mes études et je me suis naturellement intéressé au domaine de lhydrographie, lhydrologie et la cartographie où les évolutions technologiques permettent de se former tout au long de sa carrière et rendent le métier particulièrement captivant.

Fort dune expérience réussie de plus de 2 ans sur le chantier dextension sur la mer de lAnse du Portier à Monaco, je souhaite continuer à allier travail sur le terrain et en bureau détudes et prendre part à de nouveaux projets.





Mes compétences :

QINSy

HYPACK

Terramodel

AutoCAD

ArcGIS

Pack Office

Permis A, B, côtier et fluvial

Certificat Restreint de Radiotéléphoniste du service mobile maritime, ANFR