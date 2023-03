Clément CASTAGNÈDE

Suite à mon intérêt pour l'informatique, j'ai décidé, en classe de terminale, d'étudier cela plus profondèment. C'est ainsi qu'en septembre 2014, j'ai commencé à étudier dans le département informatique de l'IUT de Bayonne ayant pour objectif l'obtention d'un DUT. Suite aux différents cours et connaissances assimilés, je me suis très vite intéressé au développement d'applications mobiles de part la modernité, leurs utilisations de plus en plus abondantes mais aussi la possibilité d'innovations et de créations qu'elles apportent. Ainsi, dès aujourd'hui, je suis à la recherche d'un stage en développement d'applications mobiles.

J'ai pour objetif après le DUT de faire le programme ERASMUS en Irlande puis d'intégrer une école d'ingénieur en alternance spécialisée dans l'ingénierie logicielle.

En dehors des études, je pratique le rugby dans le club du Ychoux Olympique (niveau première série dans le comité Côte d'Argent) ainsi que le badminton au SUAPS (service de sport de l'université de Pau et des Pays de l'Adour).



Mes compétences :

Java

PHP 5

C

CSS 3

HTML 5

PL/SQL

SQL

C++

Conception UML

Wordpress