Madame, Monsieur,



Actuellement en première année de BTS Bioanalyse et Contrôle à l’ESTL PARIS, je suis à la recherche d’un stage en laboratoire.



J’ai suivi des enseignements pratiques et théoriques tant en chimie, biochimie, microbiologie qu’en biologie cellulaire et moléculaire.



J’ai développé la méthode, la précision et les rigueurs nécessaires grâce aux différentes manipulations que nous avons apprises durant les travaux pratiques.



Cordialement



Clément GASTINEAU



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel