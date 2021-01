Clément HOULLIER

Actuellement au poste de Portfolio Manager au sein de l'Affaire LaSCAD, dans le groupe L'Oréal. Ce poste consiste en l'optimisation au quotidien du Taux de Service de l'affaire, en prenant en compte le lissage de la charge de travail en centrale de préparation des commandes. Je m'occupe aussi d'orchestrer le chiffre d'affaire au quotidien. En relation avec le Service Client, la centrale de distribution, le Commerce, et la Supply Chain, je joue un rôle de coordinateur au sein de l'affaire.



J'ai étudié 3 ans dans l'école d’ingénieur à SUPMECA Paris, où je me suis spécialisé dans les systèmes de production et logistique. J'ai réalisé mon stage fin d'étude chez L'Oréal dans l'Affaire Gemey Maybelline Garnier où j'étais au département Demand Planning (Prévision des Ventes, plan d'approvisionnement).



J’ai pu réaliser un stage de 4 mois chez Airbus, à Hambourg. Cette expérience m’a permis de découvrir le monde de l’aéronautique. J’étais chargé de projet de l’implantation d’une Base de données sur les opportunités de gain de poids pour les programmes A320, A350, A380, A400M. Pour réussir dans cette fonction, j’ai du appréhender un nouveau logiciel, adapter et harmoniser une base de données de 20 000 lignes pour quatre pays (Allemagne, Espagne, France, Royaume-Unis), analyser les besoins futurs des différents utilisateurs. Au terme de sa création, j’ai pu tester sa cohérence aux travers des filiales internationales.



Par ailleurs, j'ai été impliqué dans la vie associative de l’école en tant que trésorier du bureau des Sports et responsable de l’équipe de football. Ce poste est l’occasion de développer mes aptitudes managériales et de travail en équipe. Ma place au sein du bureau des Sports m’a aussi permis de me confronter à l’organisation de grands événements pour l’école (Candidature au Challenge du Monde des Grandes Ecoles, SupmécaCup).

Enfin, ma formation d’ingénieur m’a permis de bénéficier de bases solides (cours et jeux en Achat, Qualité, Lean, Gestion de la chaine logistique, MRP, Gestion de Projet …) que je souhaite à nouveau mettre en pratique.



Spécialités :Compétences acquises lors de ma formation : Achat, Lean Manufacturing, SMED, Qualité, Planification avancée, Supply Chain & RFID, Contrôle de Gestion Industrielle, Recherche opérationnelle, Pilotage d’atelier, SAP, MRP, Gestion de projet



Mes compétences :

Pack Office 2007

SAP

Futurmaster

Access

Travail en équipe

Rigueur

Réactivité

Créativité

Stratégie commerciale