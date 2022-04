Clément OBLE

Éducateur spécialisé en poste depuis 2 ans, j'ai un parcours de formation et professionnel diversifié qui m'a permis d'acquérir une certaine polyvalence.

Mes compétences d'éducateur sportif sont également une partie importante de mon profil professionnel.



Je résumerais ma posture professionnelle, par la volonté d'écouter et d'accompagner au plus prés de leurs besoins les usagers (et leur famille) dans l'élaboration et la réalisation de leur projet (de vie, de soin, de formation,...) tout en prenant part à un travail d'équipe véritable.



Mes compétences :

Accompagnement éducatif

Ecoute active et reformulation

Ecrits à destination de partenaires instit.

Observation / Évaluation des besoins

Travail en équipe

Ecrits institutionnels (Synthéses, Transmissions)

Travail avec les familles

Conduites addictives

Prévention

Accompagnement des personnes dépendantes

Travail de rue

Encadrement activités sportives

Activités Éducatives