Clément Patrick OBONO

Ingénieur Diplômé en Génie Civil (Ecole Polytechnique de Yaoundé), mon intérêt pour l'aspect qualité de la construction m'a amené à me spécialiser en Construction et Habitat Durables (MS CHD ENSAM-ESTP).

Ces 4 dernières années, j'ai particulièrement développé mes compétences en maîtrise de l'énergie aussi bien en rénovation du bâtiment qu'en construction neuve.

J'ai un réel intérêt pour l'écoconception et les nouvelles technologies de construction.



Mes compétences :

Analyse réglementaire RT2012 des bâtiments

Simulations Thermiques Dynamiques

Calculs de Structures

Audit énergétique

Coordination de projets

Négociation achats

Ecoconception

Photovoltaïque

Maquette Numérique du Bâtiment

BIM