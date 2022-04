Bonjour,



Je suis CLEMENT POZE agé de 32 ans je suis à la recherche d'un poste de technicien de maintenance et/ ou, technicien monteur ,mise au point .

Ma formation initiale ainsi que mes expériences professionnelles ont fait de moi une personne droite avec une ouverture d'esprit certaine,rigoureuse organisée pointant du doigt la qualité du produit qui est primordiale pour n'importe quel client et la pérennisation de chaque société.

je saurai et un collaborateur apprécié et modèle dans le travail quotidien.



je me tiens a votre disposition pour plus d'informations.



Mes compétences :

SAP/catia/solid works/lean/3C,A4,5P/aelioration co

habilitable B1,B2,H0V Anglais niveau intermédiair

Electrique mécanique hydraulique pneumatique dess

Maintenance industrielle

Lean

Dessin technique

5S

Amélioration continue

Travail en hauteur

Secourisme