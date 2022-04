Clément PROVOST

Actuellement en poste en tant qu’Ingénieur Méthodes Maintenance au sein d’ACTEMIUM - Groupe VINCI, j’ai acquis une solide expérience de six années comme prestataire de service pour la société Safran via différents contrats de maintenance à obligations de résultat. Un partenariat constructif pour accompagner le client dans ses démarches d'amélioration continue et d'optimisation de ses moyens de production.



Au cœur du métier, j'ai pu évoluer dans un contexte riche via la multitude des systèmes technologiques étudiés, mais surtout façonner et organiser l'activité Méthodes selon ma propre vision :

- une forte présence terrain pour comprendre les différentes problématiques

- le sens du travail en équipe

- l'intégration des opérationnels dans toutes les démarches d'amélioration et de fiabilisations.



Je partage à présent mon expérience terrain auprès des "hommes Méthodes" sur nos différents contrats par de la formation, de l'accompagnement, des échanges et le partage de bonnes pratiques dans une perspective d'harmonisation dans notre portefeuille Clients tout en développant en parallèle différents sujets d'instrumentations et d'innovations pour aider et faciliter le travail des opérationnels d'un point vue organisationnel ou technique.



Mes compétences :

AMDEC

Fiabilité

Power BI

Arbre des causes

Machines outils

Power apps

Maintenance industrielle