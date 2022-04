Clément REIBEL

Notoriété - Image - Visiblité - Pilotage commercial



Un marketing structuré, une communication efficace, un processus commercial performant ne sont pas le privilège des grands groupes.



Absorbés par leur cœur d’activité, confrontés à des impératifs de gestion opérationnelle, à la « solitude du dirigeant », dans un climat économique incertain, les chefs d’entreprises des TPE et PME ont aujourd’hui, besoin d’expertise et d’aide à la décision afin de générer un volume d’affaire à hauteur de leurs objectifs commerciaux.



Concentrez-vous sur votre savoir-faire, et faites vous accompagner sur le faire-savoir, indispensable à votre croissance.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Gestion de projet

Evénementiel

Conseil - Accompagnement

Identité visuelle

Stratégie de communication

Organisation d'évènements