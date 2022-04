Clément REIGNER

Chef de projet Web - Management - Communication - Webdesign - UX Design -



Fort de plusieurs années d’expérience dans les domaines de la communication, le webdesign et la gestion de projets, j’interviens sur l’ensemble des projets front-office (UI/UX, évolutions fonctionnelles et techniques) du pure-player Ludendo e-commerce de la conception à la mise en production. Également Manager du pôle webdesign, je supervise l’ensemble des communications des enseignes e-commerce du groupe ainsi que l’organisation et le suivi des tâches affectées aux webdesigners.



Domaines d'expertise :

• Gestion de projets : Définition et suivi de plannings, réalisation de cahiers des charges fonctionnels.

• Management : Gestion d’équipe, organisation, coordination et suivi des productions.

• Web design : UX design, conception, intégration (HTML, SASS, Bootstrap 4), emailing.

• Graphisme : Identités, communications globales.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Conception

Créatif

CSS

Dreamweaver

Édition

Flash

HTML

Identité Visuelle

Illustrateur

infographiste

Internet

Médias

PHP

Publicité

Web

Webdesigner

Ux design

User interface design

Web design

Planning digital

Intégration web

Adobe Creative Suite

Conduite de réunion

Spécifications techniques

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

Gestion de projet