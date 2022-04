Clément RIEUX

Je suis actuellement à la recherche d’un stage, jusqu'au 31 Août 2018. Je souhaite mettre en pratique les nombreux enseignements que j’ai reçu au travers des missions que vous voudrez bien me confier. Et ainsi acquérir un maximum d’expérience avant mon Master 2 en Economie appliquée.



Au cours de mon cursus universitaire, j’ai pu développer de solides compétences en macroéconomie et microéconomie, finance, marketing et en analyse de données.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Business Objects

Cascading Style Sheets

HTML

LaTeX

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP

SAS System > SAS Statistical Package

SQL

Stata