Clément RONGIER

Je suis consultant SI indépendant depuis fin 2013. J'effectue différents types de mission :

- AMOA

- Développement (Web, GWT, JEE...)

- Architecture



Auparavant j'ai été consultant chez OCTO Technology pendant 5 ans.



J'interviens auprès des clients des secteurs Industries (THALES, ALSTOM...), Assurances (AXA, MACIF, AG2R-LA MONDIALE...) et Média (CANAL+...)



Pour le compte de ces entreprises, j'ai effectué différents types de mission :

- Audit (technique, fonctionnel, processus, organisationnel)

- Développement (Java/J2EE, Spring, GWT, Javascript, ...)

- Schéma directeur SI (plan d'évolution du Système d'Information) et Audit de SI

- Etudes d'opportunité : choix technologiques, soutenances éditeur, définition d'architectures cibles et de trajectoires de mise en oeuvre

- Dossier d'Architecture Générale et cadrage de projet

- Accompagnement de projets stratégiques notamment dans le rôle d'architecte fonctionnel ou de Product Owner

- Direction de mission



Parallèlement à ces activités, je fais de la veille technologique ce qui me permet d'écrire des articles et de donner des conférences (Synergies entre CMMI et les méthodes agiles, internet du futur, accessibilité du web, épidémies sur les réseaux, lean, systèmes mutualisés...).



Je suis ingénieur diplômé d'Imperial College London (MSc) et de l'E.N.S.E.A.



Mes compétences :

Architecture SI

Architecture Fonctionnelle

AMOA

Développement