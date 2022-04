Clément SANCHIONI

Depuis septembre 2013 j’effectue la formation BTS professions immobilières en alternance au Greta de Rouen; Je suis dans le même temps salarié chez le promoteur constructeur Investir Immobilier Normandie au poste de prospecteur foncier et commercial, en particulier sur l'agglomération Rouennaise. Par ailleurs à l'issue de cette formation j'envisage de suivre les cours dispensés par l'institut de la construction et de l'habitat (ICH), afin d'approfondir mes connaissances technico- juridiques appliquées au secteur immobilier.



Mes compétences :

Relationnel

Prospection commerciale

Prospection foncière

Immobilier neuf

Défiscalisation

Négociation

Droit de l'urbanisme

Droit de la construction et de l'habitat