Clément SAUVAGE

Créatif et curieux, j'utilise mes compétences pour répondre aux attentes des clients afin d'être au plus proche de leur demande et de leurs envies.



• Connaissance des règles de typographie et de mise en page,

• Maîtrise du langage publicitaire et de ses codes,

• Maîtrise des logiciels de la suite Adobe Creative (InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom...),

• Relation clientèle, argumentation et suivi créatif,

• Bon niveau informatique, Mac.



Mes compétences :

Publicité

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Création

Adobe Illustrator

Print

Design graphique

Adobe Photoshop

Web design