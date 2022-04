Clément SOME

Ingénieur agronome, je m'intéresse particulièrement au développement durable à travers la création de modèles d'exploitation agricole économiquement rentables et écologiquement viables, basés sur l'agroforesterie.

Actuellement, je suis en recherche de partenaires commerciaux et financiers pour la mise en place d'un complexe agroalimentaire pour la promotion et la valorisation des produits agricoles tropicaux. Il sera un centre agricole pilote dénommé "Agriteq", la maison de l'agriculture. Les produits concernés par la promotion ( recherche, production, transformation): céréales, fruits et légumes, miel, tubercules...



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Agroforesterie

Développement durable