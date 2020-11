Clément SUINOT

Je suis en charge de réaliser l'étude structurelle béton armé du projet à savoir des notes d'hypothèses, descentes de charges statiques/dynamiques (par exemple sismique), dimensionnement des ouvrages BA. Autrement dit, détermination des coffrages & armatures pour l'établissement des plans par le projeteur, notes de calculs spécifiques, le tout conformément aux réglementations en vigueur (DTU, Eurocodes) et/ou aux pièces écrites et exigences demandées par la maîtrise d'oeuvre. Mais également d'assurer un suivi d'exécution et un accompagnement avec l'équipe travaux (recalculs et mises à jour diverses suite aux modifications de certains corps d'état, des contraintes sur place, de problématiques découvertes à l'avancement).



Informatiquement, j'utilise principalement des outils de calculs de la suite Graitec (Modules Arche & Advance Design) pour le besoin d'une modélisation pour descente de charges, de calcul d'ouvrages locaux, pour des calculs aux éléments finis, Excel par la création de feuilles et routines macros. J'utilise Autocad et Revit principalement en tant que viewer pour accéder aux plans du projet pour travailler dessus.



Mes compétences :

Eurocodes (0, 1, 2, 3)

Résistance des matériaux

AutoCAD

C

Eurocodes (5, 7, 8)

Arche

Mécanique des fluides

CSS 3

HTML 5

Programmation Autolisp

C++

Microsoft Excel

Lecture de plan

Thermique du bâtiment

Microsoft Word

Revit Architecture

Microsoft Project

3D Studio Max

Méthode des éléments finis

Advance Design

Visual Basic for Applications

Microsoft PowerPoint

Autocad Architecture