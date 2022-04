Clement SURDEL

Compagnons Tailleur de Pierres Des Devoirs du Tour de France ( 10 années de Tour de France ) et formateur et responsable de la section des Métiers de la Pierre en CFA en Alsace durant 12 années. Restauration Monuments Historiques Conducterur de Travaux.

Intégre la Fonction publique territoriale ( concours CNFPT Metz 2002) et en 2003 intégre le service Relation aux usagers au service du SEVE de la ville de Nantes( Service des Espaces Verts et de l'Environnement )

Je rejoins Nantes-Habitat depuis août 2006 en tant que Coordinateur des actions Techniques à l'agence GOUDY ( Secteurs sud et centre-ile de Nantes ). Actuellement technicien territorial de la FP.

Originaire de Nancy en Lorraine et installé en Loire Atlantique depuis juillet 2003.



Mes compétences :

Ambition

Détermination

Ecoute