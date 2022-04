Clément TERRAT

TERRAT Clément, diplômé d'un Baccalauréat STL option Chimie, d'un DUT Génie Chimique, Génie des Procédés à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et d'un DUT Chimie en Année Spéciale.



J'ai effectué un stage de 3 mois en Ecosse sur le dimensionnement d'une unité de production de biodiesel à partir de biomasse du mois de mai au début du mois d'août 2012, un second stage de 2 mois et demi au sein de l'Institut Français du Pétrole concernant le développement d'une méthode d'analyse atomique en four graphite sur les asphaltènes du mois de juin au mois d'août 2013.



J'ai incorporé l'école de gendarmerie de Châteaulin (29) en décembre 2013 et ai été affecté au sein de l'escadron de gendarmerie mobile 26/6.