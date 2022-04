Clément VACHÉ

Je suis de nature curieuse et très intéressé par la chose publique. Comprendre le monde qui m'entoure et les relations entre les individus m'a poussé à m'engager dans la vie publique.



En parallèle j'ai obtenu des diplômes universitaires, qui m'ont permis d'apprendre à analyser des dossiers, synthétiser ma pensée et aller à l'essentiel. Mon dernier diplôme plus professionnel m'a initié aux codes de l'administration publique.



Je me suis aussi familiarisé aux outils informatiques dont la maîtrise du langage HTML, du CCS, et création de sites internet.



Toutes ces compétences développées facilitent ma compréhension du rôle de collaborateur politique. J'ai néanmoins développé un certain professionnalisme dans le domaine de l'insertion avec la mise en relation et la coordination de ses très nombreux acteurs.