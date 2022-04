Clément VIALLARD

Ingénieur Télécoms et Réseaux doté d'une forte capacité d'adaptation. J'ai démarré dans l'informatique sur les technologies / systèmes Windows Client & Serveur pendant deux ans, avant de me spécialiser depuis plus de 5 ans dans les réseaux d'opérateur mobiles tel que SFR. Mon attrait pour les nouvelles solutions technologiques étant toujours très fort, je m'épanouie dans mon rôle d'Ingénieur Performance Transmission chez SFR depuis plus de deux ans.



Mes compétences :

Validation

QoS

Admin Système

Support utilisateurs

Télécommunications

Management

Linux

Informatique

Gestion de projet

Mobile

Administration réseaux

Sécurité

Réseau

3G