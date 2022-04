Clément VIAOUËT

Ce que je fais :



Le fil rouge de ma carrière, depuis 7 ans, c’est le marketing. J’ai ainsi évolué sur des postes de chef de produit junior, chef de produit senior et responsable marketing. D’abord dans le B2C pendant 2 ans, puis dans le B2B depuis 5 ans. J'occupe actuellement un poste de Responsable Marketing Opérationnel au sein d'un grand groupe industriel français présent à l'international.





Ce que je sais faire :



Grâce à mon parcours, j’ai pu toucher de près, au quotidien, aux aspects opérationnels et analytiques et participer à la définition de la stratégie. Etant quelqu’un de concret et de pragmatique, j’aime associer l’action à la réflexion. C’est ce qui rend ce métier passionnant.



En résumé, depuis 7 ans j’ai été associé à de nombreux projets qui m’ont donné les moyens d’aborder les principales facettes des fonctions marketing.





Mes particularités :



Le fait d’avoir également accompli de nombreuses missions en lien avec les achats, la production, la logistique, le contrôle de gestion et les ventes m’a permis d’acquérir une vision globale et des connaissances transversales à la conduite, avec succès, de projets. Je pense que cette notion de transversalité est essentielle car c'est l'un des facteurs clé de succès pour réussir.





Mes signes distinctifs :



Au plan personnel, j’ai trois traits de caractère que je juge être des atouts pour les fonctions auxquelles je souhaite postuler :

1/ Mon sens de la créativité et ma sensibilité produit pour lancer de nouvelles idées ;

2/ Ma capacité d’analyse pour proposer des actions cohérentes et contribuer à bâtir une stratégie efficace ;

3/ Mon ouverture d’esprit pour conduire des projets impliquant des interlocuteurs nombreux et variés, que ce soit dans un management transversal ou vertical.



Mes compétences :

Adaptabilité

B2B

Chef de produit

Energie

Environnement

Grands comptes

Innovation

Marketing

Médical

Négociation

Perseverance

Pharmacie

Relationnel

Transversalité