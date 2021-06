Je suis actuellement en poste à l'AFEC depuis plus de 4 ans comme assistante d'antenne de Lyon. Je suis l'intermédiaire entre nos financeurs, nos partenaires et nos stagiaires sur toutes les formations en Rhône-Alpes.

Travail constructif et intéressant, changeant au fil des appels d'offres, j'ai su me faire ma place.

Jeune et modelable, j'apprends vite et je prends en compte les contraintes.





Mes compétences :

dynamique

Motivée