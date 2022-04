Clitandre VILLETTE

Préparer des réponses à appels à projets avec le FSE, conseiller au recrutement, à l'élaboration de plans de formation, former, tenir à jour le tableau de bords des actions, conseiller à l'insertion ou à l'orientation pro. dans le cadre psycho-médico-social de bilans de reconversions ou à la VAE, en ergonomie pour aménager des postes ou intervenir en prévention des risques professionnels (DUERP pour le CHSCT) y compris face aux risques psychosociaux, voici un bouquet de compétences qu'il m'est aujourd'hui possible d'offrir immédiatement.



Mes références sont issues des champs de la psychologie sociale (A. Bandura, L&Brown, C. Lemoine, C. Levy-Leboyer), du travail (T.Ardouin, J.L. Bernaud), mais aussi cognitive (A.Baddeley, A.T.Beck) et clinique (C. Rogers).

Tel : 07 83 07 23 27