Cloé ARDOUIN

Je suis architecte diplômée d'Etat depuis juillet 2010, et actuellement à la recherche d'une collaboration au sein d'une agence dans la région Rhône-Alpes.



Diplomée depuis 7 ans, j’ai eu l’occasion de travailler dans différentes agences d’architectures sur l’île de la Réunion et sur le territoire métropolitain. Ces expériences m’ont permis d’acquérir les connaissances nécessaires à la gestion de dossier en marché public depuis la phase esquisse jusqu’à la phase DCE. J’ai eu en effet l’opportunité de travailler sur différentes programmation (école, salle des fêtes, bâtiments collectifs…) en collaboration avec des équipes de maîtrise d’œuvre variées (BET,économiste, SPS, BC…)



Spontanée et motivée, j’ai développé une sensibilité architecturale orientée vers le bioclimatisme, le respect des échelles locales, la curiosité des savoirs ancestraux et des techniques nouvelles.

Dynamique et organisée, je souhaite aujourd’hui imprégner ma pratique des réalités du chantier et j’aimerai développer cet aspect de notre métier ; ceci afin de pouvoir valider mon diplôme HMONP. J’ai en effet commencé la formation avec l’école de Montpellier en 2015.



J'apprécie particulièrement le travail en équipe, mais je suis également capable de travailler seule. La communication est pour moi très importante à tous les niveaux. J'ai une bonne capacité d'adaptation ce qui me permet d'être opérationnelle rapidement.



Mes compétences :

Archicad

Photoshop

Autocad

Office

Dynamique de groupe

Architecture

Communication

Artlantis

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Réglementation SSI, PMR, ERP

Bon Relationnel

Vectorworks

Missions ESQ > DCE