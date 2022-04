Cloé HAUPTMANN

Zodiac Aerospace, Manpower, Jaeger-LeCoultre, We Are Social. 4 entreprises qui m’ont fait confiance pour prendre part à leur politique RH. 4 entreprises aux pratiques et contextes bien différents mais avec un même enjeu de croissance ; qui explique finalement la grande part de recrutement au sein de mes missions.



Mes expériences au sein de ces différents secteurs d’activité reflètent ma personnalité à la fois calme et enjouée. J’apprécie découvrir de nouveaux environnements professionnels tout en ayant des centres d’intérêt variés. Le cirque, la confection de pâtisseries ou encore la mosaïque sont autant de sujets artistiques qui m’aident finalement à conserver cette ouverture d’esprit, si importante selon moi au moment de s’ouvrir à une nouvelle culture d’entreprise.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste en RH, me permettant d’aborder plusieurs aspects de ce domaine si étendu. N’hésitez pas à me contacter …pour parler d’une opportunité …ou encore d’un spectacle intéressant ou d’une recette à tester.



Bonne visite.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication interne

Recrutement

Paie

Administration du personnel