Cloé SATTI

Réduire nos contaminations à la source, gérer l’impact environnemental des collectivités et entreprises, sensibiliser et éduquer à de nouveaux modes de consommation, de comportements... autant de sujets sur lesquels j'ai envie de m'impliquer.

C’est pourquoi j’ai choisi d’étudier et travailler en environnement, afin que la nécessité d’actions environnementales concrètes ne se pose plus, et que ces dernières soient intégrées dans l’ensemble des développements de notre société, sans limiter de futurs progrès technologiques et sociaux.



Mes compétences :

Assiduité

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Ecoute

Aisance relationelle

Rigueur

Dépollution

Anglais

Dynamique

Rédaction scientifique

Génie des Procédés

Rédaction

Traitement des eaux

Communication orale

Eau et assainissement

Réglementation ICPE

Environnement