Cloé SCETBON

Je viens de terminer mes études en BTS Design d'Espace. Je suis actuellement à la recherche d'une expérience professionnel, dans le domaine de l'architecture et de l'architecture d’intérieur. Afin d’enrichir mes connaissances dans ce métier qui me passionne.

Je recherche un poste d'assistent architecte. Mais reste ouverte à toutes proposition.

J'ai effectué plusieurs stage dans des cabinets d'architecture. J'ai découvert la façon de travailler des architectes, j'ai pu participer à l’élaboration de différents projets et enrichir mes compétences.



Mes compétences :

Pinterest

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

ArchiCAD

Microsoft Word

SketchUp