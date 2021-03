Clorinde BLOC

Diplômée en arts, spécialisée en photographie, j'ai une solide culture visuelle acquise au cours de mes 10 ans d'expérience à Londres en agence d'illustration, puis à Paris en agence photo, au sein d'une galerie, d'une librairie spécialisée, et ces dernières années en tant que graphiste et iconographe freelance.

Créative, j'aime tout ce qui se rapporte à l'image, et serais ravie de vous rencontrer pour pouvoir imaginer ensemble une future collaboration.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator