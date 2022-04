Clotaire DELANCHY

Ingénieur biomédical et chef de projet junior, j'aime suivre des projets innovants dans le domaine de la santé et de la e-Santé.



Dynamique et motivé, j'ai envie d'améliorer le système de santé pour ceux qui l'utilisent au quotidien...



Je m'appuie sur mes connaissances en informatique et ma formation d'ingénieur biomédical pour répondre aux challenges proposés en terme de gestion de projet, de développement logiciel, d'interopérabilité et de réglementation dans le monde de la santé.



De nature très curieuse et touche-à-tout, j'aime le contact et les rencontres, que j'espère nombreuses au fil des années...



Mes compétences :

JAVA

Android

C/C++

Informatique médicale

Nodejs

Javascript

Arduino

CSS 3

HTML 5

Gestion de projet

Git