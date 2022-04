Clothilde DRAI

Éducatrice spécialisée de formation initiale je souhaite aujourd'hui travailler dans le secteur de la formation. Ma reprise d'étude va dans la continuité de mon parcours, former, accompagner et coordonner sont des actions je saurais mettre à profit tout en faisant preuve d'excellentes capacités relationnelles, d'un sens de l'écoute et d'un positionnement de qualité.



Mes compétences :

Ecoute

Relationnel

Formation

Analyse

Accompagnement individuel

Ingénierie pédagogique

Animation

Analyse des besoins