Clotilde ALLAIS

Organisée, curieuse, minutieuse, je suis jeune diplômée de l'INSEEC Business School en marketing opérationnel. Forte d'expériences en France et à l'étranger en marketing produit et digital, j'aimerais mettre en œuvre mon savoir-faire et mon expérience au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Marketing direct

Stratégie commerciale

Marketing opérationnel

Microsoft Office

Communication

Rédaction web

Marketing digital

Gestion de projet

Plan média

Social media

Mécénat

Google Adwords

Google analytics