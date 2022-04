Clotilde DREUX

Analyser les comptes de résultats et bilans pour identifier des axes d'amélioration, voici ma motivation comme contrôleur de gestion.

Dialoguer avec les opérationnels afin de définir leurs besoins en terme de contrôle et d'aide à la décision, est également une activité intéressante.

Ma connaissance variée en systèmes d'information me permet de réaliser aisément les requêtes, les extractions et les formules nécessaires.

N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur nos expériences.



Mes compétences :

Supply Chain

ERP

PGI

Contrôle de gestion

Système d'information

Analyse financière

Reporting

Contrôle budgétaire