Clotilde ECORCHEVILLE

Créative, curieuse et passionnée, j’aime aborder le graphisme sous tous ses aspects.

Initialement formée au graphisme print, j’ai rapidement évolué, par mes expériences professionnelles, vers les supports digitaux pour élargir mon domaine de compétence. J’interviens aujourd’hui dans toutes les étapes de la création visuelle et de la chaîne graphique (gestion de projet, création, exécution, production) sur les supports de communication print, web et mobile.



Toujours à l’affût des nouvelles tendances, j’aime être au fait des nouveautés techniques et technologiques pour enrichir mon expertise.



Globe-trotteuse dans l’âme, mes différents voyages constituent une grande source d’inspiration. C’est au contact de multiples cultures que j’ai pu développer ma créativité et ma capacité d’adaptation.