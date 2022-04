Clotilde JEANJEAN

Après 4 mois en tant que Chef d'équipe de l'atelier fabrication et affinage emmental chez Lactalis, mon poste de Chef de projet m'a permis de développer un atelier de production au coeur de l'entreprise JA Gastronomie, boucherie industrielle.



Je suis titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Agroalimentaire et je possède 3 ans d'expérience (management, gestion de projet, amélioration continue) obtenus grâce à mes études en alternance au sein de l'entreprise CGPA Peny (groupe CECAB) produisant des plats cuisinés appertisés.



Mes compétences :

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Préparation et animation de réunions

Chantier 5S