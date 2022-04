Clotilde LERÉVÉREND

Achevant actuellement mon master 2 Ingénierie Sociale à l'IETL (Institut d’Étude du Travail de Lyon – master professionnel) je suis désormais à la recherche active d'un emploi.



La diversité de mes expériences professionnelles fait de moi quelqu'un d'adaptable et de sociable qui s’intègre sans difficulté à une nouvelle équipe et à un nouvel environnement.



En outre, ma récente expérience professionnelle en tant que juriste stagiaire m'a permis de gérer de manière autonome les dossiers juridiques qui m'étaient confiés et d'appréhender au mieux la situation soumise, pour y apporter la réponse la plus adaptée.



Enfin, bien que juriste de formation, j'ai pu travailler au sein d'un service de ressources humaines où j'ai eu l'occasion d'être associée aux dossier RH. Par conséquent, je suis capable en sus des dossiers juridiques, d'être impliquée dans les dossiers RH.