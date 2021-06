Clotilde MORHAN

CHARGEE DE PROJETS RH / FORMATION



- 7 mois à la Direction de la Formation Permanente

en collectivité territoriale



- 5 années dans la gestion de projets Formation / RH

en entreprise - industrie et distribution -

- Master 2 en Ingénierie de Formation

- Formation en développement humain et relationnel avec PRH



- Expérience de la vie interculturelle

- 6 années à l'étranger (GB et USA); anglais: bilingue





Grande capacité d'écoute, de dialogue et d'adaptation à des publics/environnements différents

Des compétences d'analyse, de conseil et d'ingénierie au service des personnes et des structures

Un esprit d'équipe créatif et entreprenant tourné vers le développement des personnes et des dispositifs



Mes compétences :

Accompagnement

Anglais

Chargé de projet

Conseil

Développement des compétences

Education

European projects

Formation continue

GPEC

Human ressources

Ingénierie

Ingénierie de formation

International

Projets européens

Responsable formation

Training

Animation de formations