Clotilde PINET

Titulaire depuis septembre 2015 d’un master 2 en sciences de l’environnement, milieux urbains et industriels (UCP, Cergy-Pontoise) spécialité ECOGED (Eco-Conception et Gestion des Déchets), j'ai pu exercer pendant plus d’1 an ½, la fonction de chargée de mission RSE - Environnement dans la cellule RSE – Achats responsables du département VAL (Valorisation immobilière, achats et logistique) à la RATP.



Suite à cette première expérience, j'ai décidé de m'orienter vers une structure de type "fédération d'entreprises" afin de me spécialiser dans un poste plus technique dédié à une filière de valorisation de déchets. C'est ainsi que j'ai intégré la FNADE (Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement) fin juillet 2017 où je suis en charge des dossiers relatifs à la valorisation des biodéchets et des boues (par compostage, méthanisation ou épandage).



Mon profil vous intéresse ? Je suis à l'écoute de toutes propositions pour des postes en France ou à l'étranger.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Dynamique

Relationnel