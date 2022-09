Cocquel JEAN-PAUL

La bonne gouvernance des S.I passe d’abord par l’excellence opérationnelle dans les services proposés aux clients/utilisateurs, à ce titre les grands référentiels, comme ITIL , sont des outils majeurs du vingtième siècle pour atteindre cet objectif.

Cela fait plusieurs années que j'accompagne les entreprises dans la mise en place de ces bonnes pratiques . Nous avons passé ces dernières années à optimiser les processus il faut maintenant les rendre plus agiles . L'utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles générations de device devront participer à cette transformation tournée vers le time to market dont ont tant besoin les métiers.

Il faut améliorer l'interaction entre les hommes , les outils et les processus et recentrer son attention sur les ressources humaines qui créent et alimentent la richesse des entreprises.

Je propose d'accompagner la mise en oeuvre de ces derniers "défis" générateurs de richesse pour les entreprises .



Homme de dialogue , d’organisation, et incitateur d’innovations, je suis au service du client





Mes compétences :

Gouvernance des SI

Consultant ITIL

PMO.General Management

GPA

Direction de projet

ABC

Directeur de production infogérance