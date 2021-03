Bonjour,



Je suis actuellement en formation en BTS Gestion de la PME à Javouhey,

Je m'inscris dans un projet d'étude, aujourd'hui, autour du BTS Gestion de la PME.



Je suis donc à la recherche d'un stage et de l'entreprise idéale ! Celle qui permettra la réussite de mon projet. J'espère trouver le manager ou le tuteur le plus agréable et pédagogue prêt à m'accompagner durant mon stage qui se déroulera du 22 mai au 28 juin 2018.



J'ai 19 ans et je suis jeune, je n'ai donc pas beaucoup d'expérience mais j'ai le désir d'apprendre et de consolider des qualités que j'ai déjà développé durant toutes ces années.



Je suis joignable à l'adresse mail suivante : coleen.provost@gmail.com ou en message privé sur ce réseau.