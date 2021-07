Colince MELI

Jeune camerounais passionné des nouvelles technologies et surtout de l'informatique. Ambitieux et dévoué dans tout ce que j'entreprend car c'est dans le travail et la persévérance que l'on arrive à des meilleurs résultats. aussi je sais prendre du recul devant toute situation urgente qui se présente afin de mieux l'aborder.



Mes compétences :

Administration réseaux

Systèmes Open Source Linux

Administration Windows 2003 & 2008

Maintenance des PC

Réseau sans fil

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Linux

Réseau

Cloud computing