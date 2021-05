Coline GUICHARD ♯VALEURIAD

Valeuriad, l'ESN 100% Nantaise, recherche de nouveaux talents pour agrandir son équipe d'Experts ! Appel à candidatures !



Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité (Nantaise of course !), l'écoute, l'épanouissement, le développement de vos compétences et de votre carrière. Le tout, agrémenté de beaucoup de Fun et d'Esprit Collectif !



Le job de Valeuriad : Accompagner nos clients dans leurs mutations numériques au cœur des enjeux digitaux de demain au travers de nos 5 pôles de compétences : Web Techno, Data Management, Accompagnement Projet, Innovation, Mobilité & Indus et Intégration & Infra.



En Bref...

Chez Valeuriad, l'expertise IT a de la valeur quand l'expert a des valeurs ! Et surtout chez Valeuriad, on ne change pas une équipe qui gagne, on la développe !



Donc ne cherchez plus, nous sommes là ! #EMBARQUEMENT IMMEDIAT (ou à 3 mois) :



guichard.coline@valeuriad.fr / 06 27 30 56 09



www.valeuriad.fr



