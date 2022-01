Collectif KIVITIDI

Bienvenu (e),



Passionnée de musique, je pratique le chant et la flûte traversière depuis mon enfance.



J'ai créé T4L - Talents For aLL your - events, collectif composé d'une brochette de prestataires événementiels.



La mission principale est de proposer des animations musicales en solo ou accompagnée d'amis du gospel / musiciens à 3 cibles :



1. B to B (Comité d'entreprises, soirées d'entreprises) ;



2. B to C (mariages, anniversaires, EVJF, baptêmes, baby showers...) ;



3. Social (associations, centre socio-culturels, EHPAD, maisons de retraite, hôpitaux...).



N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples informations.



LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rogette-kivitidi/



Instagram pro : @t4l_events

https://www.instagram.com/t4l_events/?utm_medium=copy_link



Mail pro : contact.t4levents@gmail.com



A bientôt.



Musicalement.



Rogette

Pour le Collectif T4L events

Votre nouvel acteur événementiel