Conchita PETIT

Je suis à la recherche d'un poste à responsabilités, à fort potentiel créatif, au sein d'un groupe ou d'une institution solide qui offre les outils de travail adaptés.



Je suis à l'aise dans plusieurs domaines comme le recrutement, le juridique, l'audit, le commerce, l'enseignement, l'humain, l'organisation d'un projet du début à la fin ne me fait pas peur.



Mon expérience de chef d'entreprise dans le secteur du BTP et de l'immobilier, m'a beaucoup apporté en connaissances, en solidité, en capacité d'adaptation, de négociation, d'organisation, en patience, et en valeurs humaines.



Aujourd'hui, je souhaite évoluer, après plusieurs postes tous différents les uns des autres et tous très enrichissants, j'ai envie de partager mon goût pour un travail créatif.



Mes compétences :

Médiation

Recrutement