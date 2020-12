Constantin CHATZOPOULOS

75016 Paris

Tél. : +33 (0)6 15 52 81 69

Email : constantinchatzopoulos@gmail.com





Expérience professionnelle ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



2020-......... ASSISTANT COMPTABLE COPROPRIÉTÉ

AICI - MALSHERBES GESTION - Paris.

Logiciel TETRAWIN.

Encaissement des chèques,

Saisie factures fournisseurs,

Création et utilisation des contrats fournisseurs,

Traitement des courriers (fournisseurs et copropriétaires),

Paiement fournisseurs,

Classement des factures et des correspondances,

Gestion des virements,

Préparation des relevés de dépenses,





2019-2020 ASSISTANT COMPTABLE

EURECOM SAS - Paris



2013-2019 ASSISTANT COMPTABLE

ECC CONSEILS - Paris

Réception et gestion des éléments comptables.

Création et saisie des tableaux excel NDF/CB.

Saisie des factures dachat et de vente, des salaires, des déclarations de TVA, des relevés bancaires.

Contrôle de la base TVA.

Rapprochements bancaires.

Lettrage de comptes (logiciels MILEC, CADOR, COALA).

Création du DT.

Compte rendu.



1996-2012 RESPONSABLE DU SERVICE COMMERCIAL EN ISOLATION ACOUSTIQUE.

TEKNOFOAM HELLAS (Groupe Recticel) Athènes

Suivi des points de vente.

Prospection auprès des entreprises du bâtiment (construction, ingénieurs civils, architectes).

Développement de produits spécifiques pour certaines industries (OEM).

Benchmarking et étude des tendances du marché.



1992-1996 COMMERCIAL

DENAXAS & TRAKAS Athènes

Vente de coffres-forts (Hadak & Adolfs)



1992 CONSEILLER EN ASSURANCES

ING ASSURANCES Athènes

Conseil et vente de contrats dassurance.

Suivi de portefeuille clients.



1989-1991 RECEPTIONNISTE EN HOTELLERIE

NOVOTEL- Athènes

Accueillir et renseigner des clients sur les conditions de séjour, les formalités,

les prix et les possibilités d'accueil.



1982-1987 ACCOMPAGNATEUR

WAGONS-LITS Athènes

Confort et sécurité des voyageurs.





Formation////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



1989 DIPLÔME DE MANAGEMENT EN HÔTELLERIE

ÉCOLE DÉCONOMIE & MANAGEMENT (branche hôtellerie) TEI Athènes



1983 BAC PROFESSIONNEL TECHNIQUES ADMINISTRATIVES

Lycée Goudi Athènes





Informations complémentaires ////////////////////////////////////////////////////////



PERMIS DE CONDUIRE : B

LANGUES : FRANÇAIS COURANT

ANGLAIS COURANT

GREC MODERNE