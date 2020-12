Controle Qualité QUALIMED

QUALIMED est expert en contrôle qualité conformité des équipements médicaux installés EN EHPAD.

Compte tenu de l’accroissement du nombre d’ EHPAD en France , nous constatons un besoin très important de conseil et de support à la gestion des risques associés aux équipements

Nous souhaitons accroitre notre périmètre d’interventions en France , dans ce but nous recherchons des partenariats avec des acteurs de toutes régions désireux de s’investir dans ces prestations de service , profil autoentrepreneurs ou créateurs de nouvelles activités … , nous offrons une assistance et une formation permettant à tous candidat de développer son propre business dans sa région .

Nous fournissons tout le support , protocole de travail basé sur une expérience de plusieurs années , formation de plusieurs jours sur site pour bien acquérir les bases nécessaires au départ de l’activité , documentations , outil logiciel de prospection commercial , aspect normatif , protocoles de contrôle constructeur , base de la sécurité électrique , modèle rapport de synthèse .

Pour toutes informations , contacter QUALIMED , QualitDM@yahoo.fr